مجلس مدينة الأقصر يغلق 13 محلا تجاريا لمزاولتها النشاط التجارى بدون ترخيص

أغلقت سلطات محافظة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن العام بالمحافظة، صباح اليوم الاثنين، عدة محلات تجارية لمزاولتها النشاط التجارى بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة الإزالات المكبرة التى أمر بها محمد بدر محافظ الأقصر.

وكانت قد خرجت رئاسة مدينة الأقصر بحملة مكبرة على المحلات التجارية المخالفة، فى حضور المهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية والمهندس حامد شكيلى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وشارك فى الحملة كل من، المهندس حجاج يوسف رئيس حى جنوب ومحمد فوزى رئيس حى المطار والسيد الدوشى رئيس حى وسط وعمال ومشرفى الأحياء ومشرفى الإدارة الهندسية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ (13) قرار غلق إدارى لمحال تجارية بدون ترخيص.

وحمل قرارات إغلاق إدارى لـ13 محلا تجاريا متنوعا أرقام (1295محل كشرى بشارع يحيى البهنساوى و2224 بيع حدايد وبويات بنجع الفاخورة المنشأة و2226 مغسلة سيارات بشارع على بن أبى طالب و2227 مقهى بشارع على بن أبى طالب و2228 مقهى بالزناقطة و2229 محل مطحنة بن بشارع محمد فريد المنشية و2230 بيع حدايد وبويات بشارع معاذ بن جبل223 و1 مقهى بنجع بدران و2232 محلا لتجهيز الآيس كريم ولم ينفيذ ذلك القرار لاكتمال شروط التر خيص وحصوله على رخصة سارية حديثة وقرار 2235 لمقهى بشارع صلاح سالم والذى يحمل قرارين غلق إدارى بدون ترخيص _ وتنفيذ قرار 2260 بيع منظفات صناعية بالمساكن الشعبية صلاح سالم_ وأخيراً تنفيذ قرار 1097 لمقهى بشارع عبد المنعم العديسى المنشية ) لسنة 2015 وذلك لمزاولتهم النشاط التجاري بدون ترخيص بالمخالفة للمادة "2" من القانون رقم 453 لسنة 1954.

جدير بالذكر قامت شرطة المرافق برئاسة العقيد إيهاب مرعى أبو المكارم رئيس مباحث شرطة المرافق بالأقصر، ورافقة الملازم أول أسامة فوزى من ضباط شرطة المرافق، بالإضافة إلى إدارة الأمن العام لتأمين حملة الإغلاق الإدارى للمحال التجارية غير المرخصة.



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