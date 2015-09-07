الكشف مبكرا عن "الشيزوفرنيا" بواسطة برنامج تحليل الكلمات

أظهرت دراسة أمريكية أجراها فريق من الباحثين فى المركز الطبى بجامعة (كولمبيا) بنيويورك بمساعدة البرنامج المنطقى التى توصلت إليه كبرى شركات الإلكترونيات (اى - بى – ام) فى تحليل الكلمات التى ينطق بها الشخص، للكشف عن الخلل الموجود فى كلام الشخص أحد علامات مرض (الشيزوفرنيا) أحد الأمراض النفسية.

يعانى 0.7% من الشعب الأمريكى من اضطراب الشيزوفرنيا، وهو يصيب الشباب فى السن الذى يبدأ فيه بناء الحياة الاجتماعية والعاطفية والمهنية وانقطاع هؤلاء الشباب عن الواقع يجعل للمرض عواقب سيئة.

وأوضح البروفيسور (بيير - ميشيل لوركا) رئيس قسم التحليل النفسى فى مستشفى (كليرومون فيران) الفرنسية، أن مرض الشيزوفرنيا مرتبط للنشاط المفرط لبعض مناطق المخ الموجودة تحت القشرة والتى ترتبط بإجمالى المخ مما يستدعى التدخل السريع قبل الدخول فى المرض.

ويحدد البرنامج المنطقى بعدين فى اللغة، الأول الترابط المنطقى للكلمات وتركيبها وترتيبها من حيث طول الجملة ونطقها، وقد تمكن البرنامج من اكتشاف من بين 34 شخصا 5 أشخاص لديهم بدايات للمرض قبل عامين.. هذا ما أكد عليه العالم (شيرلى – كوركوران) أحد المشاركين فى هذه الدراسة.

وأضاف العالم أن هذا البرنامج يمكن استخدامه فى لغات أخرى غير الإنجليزية مثل البرتغالية فى البرازيل والأرجنتين.

ويرى عالم النفس الأمريكى (دافيد – جوريون) وطبيب العلوم العصبية، أن هناك علامات ومؤشرات تسبق هذا المرض من عامين إلى أربعة أعوام، وهى صعوبة فى التعليم المدرسى واضطراب فى النوم والضيق والاكتئاب وتلاحقها بعد ذلك نوع من الهلوسة.