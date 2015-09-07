لو لديك تاريخ عائلى لمرض السكر..تعرف على المشروبات اللازم تجنبها

البعض لديه تاريخ مرضى عائلى مع مرض السكر، بحيث تكون بعض أجيال العائلة تعانى وراثيا من الإصابة بمرض السكر مع مرور السنين، وهى أحد أهم الأسباب الوراثية وراء الإصابة بالسكر.

هؤلاء حسبما يوضح الدكتور محمد عيسى استشارى الأمراض الباطنة والسكر، تزيد فرص إصابتهم بمرض السكر بشكل مضاعف عن الإنسان العادى، ومعظم هؤلاء المرضى يعتقد الأطباء أنهم عاجلا أم آجلا سوف يصابون بهذا الداء، إلا أن بإمكانهم الوقاية وتأخير ظهور المرض قدر الإمكان.

>وتابع عيسى مؤكدا على أن هؤلاء لابد لهم من الوقاية المبكرة من مرض السكر بالآتى:

-التوقف عن شرب المياه الغازية تماما، لأنها سبب رئيسى فى اضطراب نسب السكر فى الدم، وتدريجيا تصبح سبب فى الاصابة بالسكر

>-تجنب العصائر الطبيعية المحلاة، فعليهم تناول العصائر دون تحلية والاعتياد على ذلك

>-عليهم تجنب السكر، وإصافة العسل بدلا منه، لأن السكر الأبيض يزيد فرص الإصابة بمرض السكر

>-تجنب العصائر المحفوظة والتى تحتوى على كم هائل من السكريات الضارة والاعتياد عليها ينذر بالإصابة بالسكر مبكرا