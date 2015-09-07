للغثيان والقيئ 6 أسباب.. منها الاضطرابات النفسية

كثير من الأسباب المرضية العضوية أو النفسية قد تؤدى بالفرد إلى الشعور بالرغبة فى التقيؤ (الغثيان)، وهى حالة يشعر خلالها بانعدام الراحة بالأمعاء، والرغبة فى افراغ معدته بشكل سريع.

الدكتورة هبة صلاح أخصائى التغذية العلاجية أكدت خلال حديثها عن الغثيان وأسبابه، على أن عوامل مرضية كثيرة قد تدعو للشعور بهذا الشعور المزعج، والذى يتسبب فى الشعور بعدم الراحة والقلق حتى انتهاء هذه الحالة.

تعرف على بعض الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بالغثيان

ومن هنا أوجزت هبة أسباب الغثيان فى كثير من الحالات المرضية، مؤكدة على أنه لا يمكن حصرها جميعا:

-العلاج الكيميائى، والذى يستخدم فى أحد مراحل علاج السرطان يصبح سبب فى الشعور بالغثيان

>-الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية كالاكتئاب والصدمات العاطفية يسبب الشعور بالغثيان

>-الإصابة بالتهاب فى المعدة، وقرح المعدة

>-أمراض القولون العصبى والتهاباته

>-الحمل فى مراحله المختلفة

>-التسمم وتناول طعاما فاسدا