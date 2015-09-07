الرئيس هادى يستقبل بالرياض المبعوث الأممى لليمن

استقبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن حضر اللقاء خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء.

وأكد هادى للمبعوث الأممى فى اللقاء الليلة الماضية أن السلطة الشرعية تريد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية.

وقال أنه يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216 وأن أى حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية وانسحاب المليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.