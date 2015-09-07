الحكومة الأردنية: السياج الإسرائيلى لا يمس بالسيادة الأردنية

اعتبرت مصادر حكومية أردنية أن السياج الذى شرعت إسرائيل ببنائه أمس الأحد على الحدود الجنوبية مع المملكة هو "داخل الأراضى الإسرائيلية ولا يمس بالسيادة الأردنية بحال من الأحوال".

إلا أن هذه المصادر، أكدت فى تصريحات لصحيفة "الغد" نشرتها اليوم الاثنين على موقف الأردن من أن "كامل أراضى الضفة الغربية هى أراض محتلة وجزء من الدولة الفلسطينية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها بدأت بإقامة مقطع من السياج الأمنى الجديد، على الحدود مع الأردن، اعتبارا من يوم أمس.

ونقلت الإذاعة الاسرائيلية عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن هذا المقطع سيقام بين مدينة إيلات ومنطقة تمناع، وأنه سيتم بعد ذلك إنشاء السياج الأمنى على امتداد الحدود الأردنية حتى منطقة هضبة الجولان.

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