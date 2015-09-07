على السيستانى يطلب من "خامنئى" الحد من نفوذ قائد فيلق القدس فى العراق

كشف مصدر سياسى مطلع فى بغداد لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن المرجع الشيعى الأعلى على السيستانى طلب من المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى الحد من نفوذ قائد فيلق القدس قاسم سليمانى فى العراق.

وحسب ما نقلته الصحيفة اليوم الاثنين عن المصدر، فإن السيستانى، وبعد بروز دور سليمانى فى معارك تحرير مدينة تكريت من تنظيم داعش، "استفسر من خامنئى عن نفوذ سليمانى المتزايد فى العراق، الذى بدأ يشكل إحراجًا للمرجعية الدينية، وما إذا كان ذلك يتم بتوجيه من خامنئي".

ويشير السياسى إلى أن "سليمانى اختفى فعلا عن واجهة الأحداث فى العراق حتى الكشف عن وجوده خلال اجتماع عقدته أخيرا الهيئة السياسية للتحالف الوطنى الشيعى الحاكم"، والمجادلة التى حصلت بينه وبين رئيس الوزراء حيدر العبادى.

ويكشف المصدر أن مرجعية النجف بدأت تدرك أن هذا التدخل بات ينسحب على دورها وهو ما يمكن أن يؤشر إلى بداية خلاف واضح بينها وبين مرجعية قم.

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