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«الصحة»: جميع الحجاج المصريين بصحة جيدة

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«الصحة»: جميع الحجاج المصريين بصحة جيدة «الصحة»: جميع الحجاج المصريين بصحة جيدة

أرشيفية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه حتى مساء أمس ” الأحد ” لا يوجد أية أمراض وبائية أو حالات مرضية خطيرة بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة.

وأشار – فى بيان لوزارة الصحة اليوم – الى أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت ٧٦٢ حالة حتي الآن ، منهم ٥٦٦ حالة بمكة المكرمة ، ١٩٦ حالة بالمدينة المنورة.

وأضح أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات ١١ حالات ، مازال ٦ حالات منهم يخضع للعلاج ، بينما خرجت ٥ حالات بعد تحسنها ، وخمس حالات خضعت لجلسات الغسيل كلوي ، مؤكداً أنه لا يوجد أية حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن .

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