وزير المالية يفتتح بالقاهرة مؤتمر «يورومني» فى دورته السنوية الـ 20

افتتح وزير المالية هاني قدري صباح اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ 20 للمؤتمر السنوى اليورومني تحت عنوان ” تمويل المستقبل ” بحضور عدد من المستثمرين والمسئولين في القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وقال وزير المالية خلال كلمة له في المؤتمر أن مصر تتطلع إلى المزيد من النمو الاقتصادي خصوصا مع الأحداث الاقتصادية الهامة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية مثل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وافتتاح قناة السويس الجديدة، والعديد من المناسبات التي يتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية في مصر.

يبحث المؤتمر فى دورته الحالية بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر أو أدوات الدين الحكومية والقروض ومشاركة القطاع الخاص.

يشارك فى المؤتمر هذا العام عدد من الجهات الدولية منها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك اليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن شركات عالمية وإقليمية.

ومن بين الموضوعات التى يطرحها المؤتمر للنقاش خلال ورشة عمل خاصة ملف قناة السويس الجديدة وسبل تمويل مشروعات التنمية بمنطقة المحور، والمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبى القناة بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطاقة وكيفية تمويل مشروعاتها ، والشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع العقارى والإنشاءات والبنية التحتية.

وتؤكد مؤسسة يورومنى رغبتها فى استمرار الترويج للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والاطلاع على الرؤية المتكاملة للسوق المحلية.