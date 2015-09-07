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استئناف محاكمة مرسى و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر»

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استئناف محاكمة مرسى و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر» استئناف محاكمة مرسى و 10 آخرين فى «التخابر مع قطر»

مرسي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

وكانت النيابة،  أسندت إلى محمد مرسى وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لسماع شهادة اللواء عادل عزب، مسئول النشاط الديني بالأمن الوطني، ومسئول ملف الإخوان.

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