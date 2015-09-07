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لتجنب الإجهاض.. قبل التفكير فى الحمل خدى تطعيم الحصبة الألمانية

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لتجنب الإجهاض.. قبل التفكير فى الحمل خدى تطعيم الحصبة الألمانية لتجنب الإجهاض.. قبل التفكير فى الحمل خدى تطعيم الحصبة الألمانية
التعرض للإجهاض هو أكبر المخاوف التى تواجه المرأة فى فترة الحمل، وهناك العديد من الأسباب المرضية التى قد تصيب المرأة، وتؤدى إلى زيادة فرص تعرضها للإجهاض، على رأسها الإصابة بفيروس الحصبة الألمانية.

فتبعا لرأى استشارى أمراض النساء الدكتور جورج يواقيم يعد فيروس الروبيلا المتسبب فى الإصابة بالحصبة الألمانية، من أهم العوامل التى تؤدى إلى تشوهات خطيرة بالأجنة يصعب معها اكتمال الحمل.

ففى أغلب الحالات تتعرض المرأة المصابة بهذا الفيروس للإجهاض المبكر، أما فى حالة استمرار الحمل وتجاوزه الثلث الأول والثانى منه، فغالبا ما يتوفى الجنين قبل أو بعد لحظات من الولادة.

ويؤكد يواقيم أن تحليل الكشف عن الأجسام المضادة للحصبة الألمانية، والذى يجرى للتأكد من تلقى المرأة للتطعيم ضد هذا الفيروس يعد من الفحوصات الضرورة فى شهور الحمل الأولى.

وينصح يواقيم بأن تخضع المرأة لهذا الفحص قبل التفكير فى الحمل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى حالة عدم تلقيها لهذا التطعيم يجب أن تتلقاه قبل الحمل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتجنب الإصابة بفيروس الروبيلا أثناء الحمل.

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مصر 365