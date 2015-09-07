ضبط 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال بالدرب الأحمر

نشبت اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين 15 شخصاً فى منطقة الدرب الأحمر بسبب "لهو الأطفال"، وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، وتمكنوا من فض المشاجرة.

كان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر قد تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب اشتباكات بين بعض المواطنين بسبب "لهو الأطفال"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير المباحث العاصمة إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على طرفى المشاجرة وضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

وبالعرض على اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة لتولى التحقيقات.