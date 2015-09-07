لو عاوز تحرق دهونك من غير مجهود تناول الشوفان والبيض والتفاح

هناك الكثير من الطرق التى نبحث عنها للتخلص من الوزن، منها المناسب وغير المناسب، لذلك أوضح الموقع العالمى الخاص بالتغذية "Health digest"، بعض من الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون بدون مجهود.

حيث أثبتت الدراسات أن الشوفان يقلل الجوع، كما أنه يحتوى على الألياف التى تساعد على استقرار مستويات الكولسترول، كما أوضح الباحثون أن البيض مصدر غنى بالبروتينات ويساعد على خفض السعرات الحرارية، كما يساعدنا على بناء العضلات ويطور الكولسترول الجيد.

وأشار الباحثون إلى أن التفاح ثرى بمضادات الأكسدة القوية وغيرها من الفيتامينات الغذائية، والأهم من ذلك أنه يحتوى على "البكتين" الذى يساعد على تقليل الخلايا الدهنية فى الجسم.

وأضاف الباحثون أن الشيكولاته الداكنة تحتوى على "الفلافونويدات"، وهى خصائص مضادة للالتهابات مما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، وذلك يحرق الدهون أيضاً.