اليوم.. سفر أول دفعة من حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفح

يبدأ اليوم الإثنين سفر الحجاج الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وقال مصدر مسئول فى معبر رفح لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم استقبال أول دفعة من الحجاج الفلسطينيين المقرر سفرهم هذا العام ويبلغ عددهم 2450 حاجا تم الحصول على تأشيرات دخولهم الأراضى السعودية عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن الحجاج سيتم نقلهم فور وصولهم الأراضى المصرية عن طريق حافلات إلى مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة على عدة دفعات لمدة 3 أيام متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن المعبر أُعلنت به حالة الطوارئ وأُلغيت إجازات العاملين لتمكين جميع المسافرين من العبور فى أسرع وقت.

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