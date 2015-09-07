أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. سفر أول دفعة من حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفح

Google+ Print
اليوم.. سفر أول دفعة من حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم.. سفر أول دفعة من حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفح
يبدأ اليوم الإثنين سفر الحجاج الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وقال مصدر مسئول فى معبر رفح لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم استقبال أول دفعة من الحجاج الفلسطينيين المقرر سفرهم هذا العام ويبلغ عددهم 2450 حاجا تم الحصول على تأشيرات دخولهم الأراضى عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن الحجاج سيتم نقلهم فور وصولهم الأراضى المصرية عن طريق حافلات إلى مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة على عدة دفعات لمدة 3 أيام متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن المعبر أُعلنت به حالة الطوارئ وأُلغيت إجازات العاملين لتمكين جميع المسافرين من العبور فى أسرع وقت.

- سفر 65 فلسطينيا من مطار القاهرة لعدة دول عقب وصولهم من قطاع غزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة