مصدر أمنى بالحيرة: الإرهابيون استهدفوا سيارة قائد الكمين وفروا هاربين

كشف مصدر أمنى، عن تفاصيل الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمين متحرك بمركز بدر بالبحيرة، قائلاً إن قوة الكمين كانت عبارة عن مدرعة وسيارتى بوكس دوبل كابينة حديثة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارة قائد الكمين، والتى يستقلها أيضًا أمناء الشرطة، كانت تسير فى الأمام وخلفها السيارة الأخرى التى تستقلها مجموعة قتالية من قوات الأمن وخلفهما المدرعة، وتحديدًا فى الساعات الأولى من فجر اليوم، وقام إرهابيون يستقلون سيارة نقل باستهداف سيارة القائد وإمطارها بوابل من النيران، مما أدى إلى إصابة 5 من أفراد الشرطة بطلقات نارية وخرطوش وكدمات وجروح جميعهم من قوة الكمين المتحرك وتحديدًا عند طريق التحدى أمام شركة إيتامكو دائرة مركز بدر بالبحيرة وفروا هاربين.

كانت مدينة بدر بالبحيرة، قد شهدت استنفارًا أمنيًا من جانب قوات الشرطة، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، وذلك للتصدى لأى أعمال إرهابية بالتزامن وقوع هجوم مسلح على كمين متحرك بمركز بدر .

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، يفيد بإصابة 5 من أفراد الشرطة بالبحيرة بطلقات نارية وخرطوش وكدمات وجروح من قوة الكمين المتحرك، وتحديدًا عند طريق التحدى أمام شركة إيتامكو دائرة مركز بدر بالبحيرة، جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين بالأسلحة الآلية والخرطوش.

انتقل على الفور لمكان الحادث اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتبين من الفحص إصابة أحد أفراد الشرطة بطلق نارى بالفك، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية، كما أصيب 4 آخرون برش خرطوش.

والمصابون هم كل من أمين شرطة "محمود جمعة عبد الرحيم، مصاب بكسر متفتت بالفك جراء طلق نارى، أمين شرطة "مختار على مختار" مصاب برش خرطوش بالوجة، أمين شرطة "حمدى فايز رجب" مصاب بكدمة بالوجه، أمين شرطة "محمد الجبالى حافظ" مصاب برش فى اليد، خفير نظامى "مجدى عبد الله أحمد" مصاب بجرح قطعى"، تم نقلهم جميعًا لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

كما وجه اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

أسماء أفراد الشرطة المصابين فى الهجوم الإرهابى على كمين البحيرة

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إصابة 5 أمناء شرطة فى هجوم إرهابى على كمين متحرك بالبحيرة