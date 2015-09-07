محافظ الشرقية: أنا على مسافة واحدة من كل المرشحين و"مفيش حد فوق القانون"

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إنه على حياد مع كل المرشحين، ولايميز أى أحد على الآخر، مؤكدا أنه حيال ضبط أى شبه مجاملة لمرشح من قبل أحد موظفى الجهاز التنفيذى، وبالأخص الواحدات المحلية سيتم وقصاءه فورا من موقعه، واتخاذ إجراءات رادعة ضده "لأن مفيش حد فوق القانون".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أعطى تعليمات مشددة للجهاز التنفيذى بأكمله بضرورة التزام الحياد مع المرشحين، مشيرا أنه يدرس حاليا تحصيل مبلغ مالى من كل مرشح عن طريق الوحدة المحلية التابع لها تكلفة إزالة الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين.

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