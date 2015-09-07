الجنايات تستمع لشهود الإثبات فى محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"

تستمع اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهود الإثبات فى محاكمة 13 متهمًا بقضية "خلية طنطا الإرهابية"، وذلك فى ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.