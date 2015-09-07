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اليوم..الجنايات تستمع لشهادة مسئول ملف الإرهابية بقضية التخابر مع قطر

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اليوم..الجنايات تستمع لشهادة مسئول ملف الإرهابية بقضية التخابر مع قطر اليوم..الجنايات تستمع لشهادة مسئول ملف الإرهابية بقضية التخابر مع قطر
تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع اليوم المحكمة لشهادة اللواء "عادل عزب" مسئول نشاط جماعة الإخوان بالأمن الوطنى، بعد أن استمعت بالجلسة السابقة إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وتم عرض بعض التقارير والمستندات التى تم تسربيها من مؤسسة الرئاسة، فى عهد محمد مرسى، وضبطت بحوزة المتهمين بالقضية.

وكانت النيابة أسندت إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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