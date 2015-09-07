تجديد حبس 4 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهم بسرقة شقة بمنطقة المنيل.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من "منى.ا" ربة منزل 55 سنة، يفيد بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها، والأجهزة الكهربائية من داخل شقتها فى المنيل بمنطقة مصر القديمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها بأنها فوجئت بكسر باب شقتها، حين عودتها من عند شقيقتها التى قضت عندها أسبوعا، موضحة أنه تمت سرقة 3 خواتم ذهب، وسلسلة، وبوتاجاز، وسخان، مروحة، وثلاجة، ومكنسة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أفراد من بينهم سيدة، وتم تحديد هويتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم جميعا.

وبمواجهة كريم الجندى وكيل نيابة مصر القديمة للمتهمين بما هو منسوب إليهم، أنكروا ارتكابهم الواقعة، لكن اعترف أحدهم على زملائه وأرشد على مكان المضبوطات، كما أقرت "ع.م" ربة منزل والمتورطة فى نفس القضية، وهى زوجة أحد المتهمين بأنها لا تعلم شيئا عن ذلك نهائيا، وتم حجزهم على ذمة التحريات.

وأفادت التحريات بارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمة ليس لديها علم بالواقعة، فقررت النيابة حبسهم وإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتهما.

ويدكز أن المستشار تامر العربى رئيس نيابة مصر القديمة، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهم بسرقة شقة بمنطقة المنيل.