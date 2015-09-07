ضبط 14 من الإخوان لاشتراكهم فى أعمال تخربية بالشرابية والمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط 14 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، لقيامهم بأعمال تخريبية والتحريض على الشغب بنطاق منطقتى الشرابية والمطرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية مفادها تواجد عدد من الأشخاص داخل الشقق السكنية فى منطقة الشرابية، ويشتبه فى انتمائهم للعناصر الإرهابية والتخطيط لأعمال عدائية لدولة، وأكدت التحريات صحة المعلومات وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمكنت من ضبط 5 إرهابيين بحوزتهم أوراق تنظيميه وشعارات رابعة وصور لمنشآت حيوية وأقسام شرطية.
وفى المطرية تمكن رجال الأمن من ضبط 9 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية القائمين على أعمال الشغب والعنف، وإطلاق الشماريخ والأعيرة النارية صوب الشرطة خلال تظاهرات الإرهابية.