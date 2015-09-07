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الأهلي يكشف الميزة الأهم لإيفونا

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الأهلي يكشف الميزة الأهم لإيفونا الأهلي يكشف الميزة الأهم لإيفونا

حدد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي الميزة الأهم للجابوني مالك إيفونا مهاجم الفريق بخلاف السرعة والقوة البدنية.

وقال وليد صلاح: "الميزة الأهم في إيفونا هي تحركاته، خاصة عندما تكون الكرة في وسط ملعب الفريق المنافس".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "أتمنى من صناع اللعب في الأهلي مثل حسام غالي وعبد الله السعيد وصالح جمعة مراقبة تحركات إيفونا جيدًا".

وواصل: "في مباراة الترجي التونسي، هناك 4 أو 5 هجمات، لو وصلت الكرة بشكل صحيح لإيفونا سينفرد بالمرمى تمامًا".

وأتم عضو لجنة الكرة بالأهلي: "ما ينقصه فقط هو الانسجام مع زملائه الجدد، فالبعض لا يقيمه بشكل صحيح منذ انضمامه إلى الفريق".

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