الأهلي يكشف الميزة الأهم لإيفونا

حدد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي الميزة الأهم للجابوني مالك إيفونا مهاجم الفريق بخلاف السرعة والقوة البدنية.

وقال وليد صلاح: "الميزة الأهم في إيفونا هي تحركاته، خاصة عندما تكون الكرة في وسط ملعب الفريق المنافس".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": "أتمنى من صناع اللعب في الأهلي مثل حسام غالي وعبد الله السعيد وصالح جمعة مراقبة تحركات إيفونا جيدًا".

وواصل: "في مباراة الترجي التونسي، هناك 4 أو 5 هجمات، لو وصلت الكرة بشكل صحيح لإيفونا سينفرد بالمرمى تمامًا".

وأتم عضو لجنة الكرة بالأهلي: "ما ينقصه فقط هو الانسجام مع زملائه الجدد، فالبعض لا يقيمه بشكل صحيح منذ انضمامه إلى الفريق".