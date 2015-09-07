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مبروك: لا أحد يتحمل ظروف العمل التي أعيشها

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مبروك: لا أحد يتحمل ظروف العمل التي أعيشها مبروك: لا أحد يتحمل ظروف العمل التي أعيشها

رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمدير الفني المخضرم فتحي مبروك في الأهلي لكن الأخير يصر على استكمال تجربته مع الشياطين الحمر بخطى ثابتة.

وصرح مبروك لـFilGoal.com بعد مران الأحد "لا أحد يتحمل العمل في الظروف التي أواجهها حاليا".

وأوضح "أي مدرب في العالم سيعمل داخل تلك الظروف كان سيفشل. لكني نجحت لأني لا أشغل بالي بكل ما يثار حولي".

وفسر "حتى الآن ومنذ توليت المسؤولية والمستقبل غير مؤكد بالنسبة لي، ورغم ذلك كل ما يعنيني هو المباراة التالية. وليفعل مجلس الإدارة ما يراه".

وأكد "لدي الكثير من العروض لكني فقط أركز فيما بين يدي. ومستمر في عملي وتركيزي مع الفريق على تحقيق أفضل نتائج حبا في الأهلي".

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