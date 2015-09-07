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أنباء عن تفقد أبوبكر البغدادى لمواقع داعش فى نينوى العراقية

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أنباء عن تفقد أبوبكر البغدادى لمواقع داعش فى نينوى العراقية أنباء عن تفقد أبوبكر البغدادى لمواقع داعش فى نينوى العراقية
ذكرت تقارير إعلامية عراقية أمس الأحد أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى تفقد مواقع لداعش فى محافظة نينوى العراقية .

وأوضحت التقارير التى بثتها مواقع إخبارية اليكترونية عراقية أن البغدادى وصل إلى نينوى برفقة عدد من قادة داعش وسط حراسة مشددة قادما من محافظة الرقة السورية عبر الصحراء .

وذكرت المواقع الاليكترونية العراقية أنه لم يتسن على الفور التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة .
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