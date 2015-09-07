لجنة متخصصة بالوادى الجديد لتفقد جاهزية المقار الانتخابية بدائرة الداخلة

قامت لجنة متخصصة من إدارة تعليم الداخلة قسم "الاتصال السياسى" بمحافظة الوادى الجديد وأعضاء من "إدارة المجالس" برئاسة مركز الداخلة بصحبة رئيس كل وحدة محلية قروية بتفقد مقار اللجان الانتخابية بمدارس الداخلة ومراكز الشباب، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية هذه اللجان لإجراء الانتخابات البرلمانية 2015.

وقال محمد على يمانى مسئول الاتصال السياسى بإدارة تعليم الداخلة إن اللجنة قامت بتفقد حالة الإضاءة وتوافر الأثاث، وصلاحية التليفون ودورات المياه ومكان مناسب لانتظار الناخبين وتركيب أبواب حديدية على حجرات مقار اللجان.