أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة متخصصة بالوادى الجديد لتفقد جاهزية المقار الانتخابية بدائرة الداخلة

Google+ Print
لجنة متخصصة بالوادى الجديد لتفقد جاهزية المقار الانتخابية بدائرة الداخلة لجنة متخصصة بالوادى الجديد لتفقد جاهزية المقار الانتخابية بدائرة الداخلة
قامت لجنة متخصصة من إدارة تعليم الداخلة قسم "الاتصال السياسى" بمحافظة الوادى الجديد وأعضاء من "إدارة المجالس" برئاسة مركز الداخلة بصحبة رئيس كل وحدة محلية قروية بتفقد مقار اللجان الانتخابية بمدارس الداخلة ومراكز الشباب، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية هذه اللجان لإجراء الانتخابات البرلمانية 2015.

وقال محمد على يمانى مسئول الاتصال السياسى بإدارة تعليم الداخلة إن اللجنة قامت بتفقد حالة الإضاءة وتوافر الأثاث، وصلاحية التليفون ودورات المياه ومكان مناسب لانتظار الناخبين وتركيب أبواب حديدية على حجرات مقار اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365