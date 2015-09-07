حزب الدستور بالإسكندرية ينظم حفل توقيع كتاب "بث مباشر من جهنم"

ينظم حزب الدستور – أمانة الدخيلة بالإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة كتاب "بث مباشر من جهنم" للكاتب الصحفى تامر أبو عرب، والكتاب من تقديم الإعلامى "باسم يوسف"، و ذلك يوم الجمعة المقبل بمقر حزب الدستور بالدخيلة.

يذكر أن تامر أبو عرب صحفى مصرى مولود فى 8 يوليو 1985، عمل فى عدد من الصحف المصرية بينها الدستور واليوم السابع والوفد والمصرى اليوم، كما عمل فى الإعداد التليفزيونى بقنوات أون تى فى والحياة والنهار، بدأ كتابة المقال الصحفى عام 2010 وكتب بشكل منتظم لمواقع "الشروق"، "الدستور"، و"اليوم السابع"، و"المصرى اليوم"، و"مصراوى" و"مصر العربية" و"عربى 21" و"كسرة"، له كتابان عن دار كيان للنشر والتوزيع؛ هما "فراعنة بلا أهرمات"، ويتناول آخر 5 سنوات فى عصر مبارك، و"أيام الكذب والدم" الذى يوثق للمرحلة بين 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى أحدث رواياته باسم "بث مباشر من جهنم"، والتى سيتم مناقشتها خلال الندوة.