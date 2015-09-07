بيطرى الوادى الجديد يشن حملة لإعدام الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

قال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد أن المديرية تنظم حملة مكبرة للقضاء على الحيوانات الضالة والكلاب والتى تستمر على مدار الأسبوع وتستهدف مناطق وأحياء مدينة الخارجة فى "أرض السلام – المروة – البرى – السلخانة – عين ياسين – البارموادى – الزهور- تقسم المعلمين والمهندسين – شمال المدينة – السبط – البلد القديمة".

وأضاف أن غرفة العلميات بالمديرية تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الحيوانات المتواجدة بالأحياء والتى يتم التعامل معها فوريا فى إطار تنفيذ خطة المديرية لمكافحة انتشار الكلاب والحيوانات الضالة، ومؤكدا على أن الحملة ستواصل عملها باستهداف المناطق النائية والقرى فى جميع مراكز المحافظة.