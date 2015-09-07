أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بيطرى الوادى الجديد يشن حملة لإعدام الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

Google+ Print
بيطرى الوادى الجديد يشن حملة لإعدام الكلاب الضالة بمدينة الخارجة بيطرى الوادى الجديد يشن حملة لإعدام الكلاب الضالة بمدينة الخارجة
قال الدكتور محمد بشير مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد أن المديرية تنظم حملة مكبرة للقضاء على الحيوانات الضالة والكلاب والتى تستمر على مدار الأسبوع وتستهدف مناطق وأحياء مدينة الخارجة فى "أرض السلام – المروة – البرى – السلخانة – عين ياسين – البارموادى – الزهور- تقسم المعلمين والمهندسين – شمال المدينة – السبط – البلد القديمة".

وأضاف أن غرفة العلميات بالمديرية تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الحيوانات المتواجدة بالأحياء والتى يتم التعامل معها فوريا فى إطار تنفيذ خطة المديرية لمكافحة انتشار الكلاب والحيوانات الضالة، ومؤكدا على أن الحملة ستواصل عملها باستهداف المناطق النائية والقرى فى جميع مراكز المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365