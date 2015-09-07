أخصائى نفسية:اترك لطفلك حرية اختيار أصدقائه

لدى كثير من الأطفال، يصبح تكوين العلاقات الاجتماعية والصداقات عبئا نفسيا عليهم، ما يجعلهم فى حالة انطواء دائم وشعور دائم بالفشل وسط التجمعات.

من هنا يؤكد الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية على أن مهارة التواصل مع الآخرين تختلف من إنسان لآخر، كذا الأطفال، الذين يحاطون بكم من الملاحظين والمراقبين لتصرفاتهم وأفعالهم، مما يصعب على الخجول منهم على تكوين علاقة اجتماعية أو الإقدام على التواصل مع الآخر.

وتابع عادل موضحا، أنه كلما زرع الأبوين الثقة فى أطفالهما، وأنهم أحرار فيما يفعلون حتى وإن لم تتفق وجهات نظرهم معا، يدفع ذلك الطفل إلى التواصل بشكل متزن ومفهوم مع الآخرين، ويجعلهم قادرين على تخطئ حاجز الخجل والاندماج فى مجتمعاتهم.

ويصبح الطفل جاهز لتكوين علاقات اجتماعية عندما يكون سويا مع ذاته، متقبلا عيوبه وعيوب الآخرين، لذا لا تجبر طفلك على الابتعاد عن صديق له، أو تجبره على مصادقة آخر، بل اترك له الحرية واذكر ملاحظاتك عليه فقط واتركه ليتصرف، كذا شجعه على الدوام على نجاح علاقاته بالآخرين، فلا يكون سريع الغضب، أو متشائم، أو غير سلس فى الحديث، كذلك دعمه فى كل قراراته الاجتماعية الخاصة بعلاقته مع الغير، فكن مدعما له عندما يقطع علاقته بأحد، أو يتواصل مع آخر.