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أستاذ ذكورة: الامتناع عن التدخين يحسن نتائج تحليل السائل المنوى

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أستاذ ذكورة: الامتناع عن التدخين يحسن نتائج تحليل السائل المنوى أستاذ ذكورة: الامتناع عن التدخين يحسن نتائج تحليل السائل المنوى
التدخين أحد أهم أعداء الخصوبة، وسر من أسرار فقدان القدرة الجنسية والانتصاب لدى الكثير من الرجال.

وكان قد أرسل قارئ 27 عاما يسأل قائلا: "أعانى من بعض التشوهات بالحيوانات المنوية وهى نسبة تصل حد 35% من النسبة الكلية للحيوانات، فهل التدخين سبب؟"

وعن هذا السؤال أجابه الأستاذ الدكتور حامد عبد الله، أستاذ أمراض الذكورة والتناسلية بطب القاهرة، مؤكدا على أن نسبة التشوه فى هذا التحليل نسبة ليست بقليلة، بل أنها تتخطى الـ31%، وبالتالى يمكن اعتبارها نسبة عالية.

أما عن الأسباب، والتى يعد التدخين أهمها، فأكد د.حامد على أن التدخين يعمل على تضييق الأوردة والشرايين، بفعل مواده السامة، مما يؤثر على طبيعة الحيوان المنوى المنتج، ما يجعله يتعرض لنسبة كبيرة من التشوه، لذا ومن الهام جدا لأى رجل يعانى من مشكلة فى نتائج تحليل السائل المنوى، أن يتوقف تماما عن كل أنواع التدخين حتى السلبى.

وتابع حامد ناصحا المريض بالتوقف على الأقل 3 أشهر عن التدخين وإجراء تحليل جديد، ليرى الفارق الرهيب فى تحسن نتائج التحليل، من حيث اللزوجة وشكل الحيوان وقدراته وسرعاته.

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مصر 365