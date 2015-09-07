"إصلاح الوفد": ننافس بـ18 مرشحا على الفردى أبرزهم "بدراوى" وشعبان هريدى

قال عصام شيحة، القيادى بتيار إصلاح الوفد، إن التيار سينافس على المقاعد الفردية فقط فى الانتخابات البرلمانية الجارية، ولن يشارك بمرشحين فى أى قائمة من القوائم الانتخابية الموجودة على الساحة السياسية.

وأوضح القيادى بتيار إصلاح الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن المرشحين الذين تقدموا للترشح للانتخابات البرلمانية ممثلين لتيار الإصلاح حتى الآن بلغ عددهم 18 عضوا فقط على المقاعد الفردية، من حوالى 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء المرشحين فؤاد بدراوى، بدائرة نبروه، وشعبان هريدى، بدائرة الأقصر.

وأشار إلى أن المرشحين الممثلين لتيار الإصلاح مازالوا يتقدمون بأوراق ترشحهم، وأنهم سيعلنون عن الأرقام الجديدة للمرشحين وأسمائهم كلما وقع لها تحديث بتقدم مزيد من المرشحين بأوراقهم رسميا للترشح للانتخابات.

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