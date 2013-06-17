انتهت – بالوتيلي يصعق المكسيك

تابعوا مع FilGoal.com موقعة المكسيك وإيطاليا ضمن فعاليات المجموعة الأولى من كأس القارات التي تقام في البرازيل.

يقود خافيير هرنانديز مهاجم منتخب المكسيك بلاده ضد إيطاليا في الجولة الافتتاحية من كأس القارات 2013.

ويلعب بيرلو مباراته رقم 100 مع الأتزوري في مباراة يجلس ستيفان الشعراوي خلالها على مقاعد البدلاء، تاركا موقع رأس الحربة لماريو بالوتيلي.

منتخب إيطاليا تقدم عن طريق أندريا بيرلو، ورد خافيير هرنانديز للفريق الأخضر من ركلة جزاء.

وخطف بالوتيلي هدفا ثانيا للأتزوري في الدقيقة 80 من كرة طولية سيطر عليها النجم صاحب الأصول الغانية وأسكنها شباك المكسيك.

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