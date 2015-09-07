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إصابة 5 أمناء شرطة فى هجوم إرهابى على كمين متحرك بالبحيرة

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إصابة 5 أمناء شرطة فى هجوم إرهابى على كمين متحرك بالبحيرة إصابة 5 أمناء شرطة فى هجوم إرهابى على كمين متحرك بالبحيرة
أصيب، قبل قليل، 5 من أفراد شرطة بكمين متحرك وتحديدا عند طريق التحدى أمام شركة آيتامكو دائرة مركز بدر بالبحيرة، جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين بالأسلحة الآلية والخرطوش.

وانتقل على الفور لمكان الحادث اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وتبين من الفحص إصابة أحد أفراد الشرطة بطلق نارى بالفك، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية، كما أصيب 4 آخرون برش خرطوش، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

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