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عمال شركة الغاز بالجيزة ينتهون من إصلاح ماسورة شارع كفر طهرمس

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عمال شركة الغاز بالجيزة ينتهون من إصلاح ماسورة شارع كفر طهرمس عمال شركة الغاز بالجيزة ينتهون من إصلاح ماسورة شارع كفر طهرمس
انتهى عمال شركة الغاز بالجيزة، من عملية إصلاح ماسورة الغاز الطبيعى التى انفجرت فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر القيام بعمليات حفر وسط شارع كفر طهرمس بمنطقة الطالبية.

وأكد أحد العاملين، بشركة الغاز لـ"اليوم السابع"، أنه فور تلقيهم البلاغ بانفجار الماسورة قاموا بإغلاقها وإصلاحها، وأشار إلى أن الانفجار ليس بالماسورة الرئيسية التى تمد المنطقة بالغاز، بل هى بأخرى تجريبية فقط.


>انفجار ماسورة الغاز الرئيسية بشارع كفر طهرمس بالجيزة
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>وصول رجال الحماية بالجيزة إلى موقع انفجار ماسورة غاز شارع كفر طهرمس

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