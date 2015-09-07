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تركيب 70 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة وتوريد 90 ألف لشركات الكهرباء

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تركيب 70 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة وتوريد 90 ألف لشركات الكهرباء تركيب 70 ألف كشاف عالى الضغط بأعمدة الإنارة وتوريد 90 ألف لشركات الكهرباء
أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توريد 90 ألف كشاف صوديم عالى الضغط قدرة 150 وات حتى الآن لشركات الكهرباء، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف اليمانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب 70 ألف كشافا حتى الآن بمناطق عديدة علي مستوى الجمهورية، لافتا أن المرحلة الأولى من مشروع تستهدف تغيير كل الكشافات الحالية إلى أخرى "صوديم عالى الضغط"، والذين يبلغ عددهم 3,9 مليون كشاف، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية لتركيبها على مستوى الجمهورية تستهدف تركيب مليون كشاف.

وأوضح "اليمانى"، إلى أن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تقدر بحوالى 2,1 مليار جنيه، موضحا أن باقى الكمية يتم تركيبها خلال 20 شهرا، بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرا، ويقدر إجمالى التوفير فى الأحمال 600 ميجاوات.

وأشار اليمانى إلى أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية سيتم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.


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