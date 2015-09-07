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شراء 400 عمود إنارة ورفع قدرة 3 أكشاك كهربائية بقرى المنيا

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شراء 400 عمود إنارة ورفع قدرة 3 أكشاك كهربائية بقرى المنيا شراء 400 عمود إنارة ورفع قدرة 3 أكشاك كهربائية بقرى المنيا
أعلن إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا، عن تركيب عدد 4 محولات بقدرة 100ك.ف.أ، لإنارة الطريق الدائرى من كمين التل إلى عزبة صادق قلينى بمدينة المنيا، وذلك فى إطار الخطة الموحدة للعام المالى 2015-2016 لإنارة طرق مركز المنيا .

وأضاف، أنه تم رفع قدرة 3 أكشاك، شملت كشك الطاحونة لإنارة طريق بنى أحمد الغربية ـ أبوجرير، وكشك بين المدارس بنزلة عبيد بمحولان قدرة كل منهما 500 ك.ف.أ، وكشك المحيط بقرية بنى أحمد الغربية بمحول قدرة 300 ك.ف.أ، مشيراً إلى الانتهاء من شراء عدد 400 عامود إنارة للقرى الثمانية فى الخطة الموحدة للعام الحالى، والتى تم توزيعها بواقع 50 عامود إنارة بدائرة كل قرية .

يذكر أنه خلال العام المالى الحالى تم تنفيذ أعمال تغذية كهربائية بتكلفة إجمالية قدرها 39 مليون جنيه لعمارات "الأوقاف، ماقوسة، مساكن الرى" بمركز ومدينة المنيا.

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مصر 365