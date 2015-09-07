محافظ أسوان والوفد الصينى يتفقدان معرض الجرانيت والرخام
تفقد خلال الساعات الماضية محافظ أسوان مصطفى يسرى يرافقه وفد مدينة يانج ديزين الصينية الذى يزور أسوان حاليا معرض لمنتجات خامات الجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووجه محافظ أسوان الدعوة للوفد للاستثمار فى مجال صناعات الخزف والصينى والبورسلين والسيراميك والرخام والجرانيت من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى هذه الصناعات وخاصة فى ظل توافر الخامات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة، بجانب توافر البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكك حديدية علاوة على تبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين لتعزيز التعاون فى مجالات تدريب الشباب الأسوانى فى مجال صناعات الخزف والصينى والسيراميك والبورسلين وأيضا ً مجال التصنيع الزراعى.
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