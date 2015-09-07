محافظ أسوان والوفد الصينى يتفقدان معرض الجرانيت والرخام

تفقد خلال الساعات الماضية محافظ أسوان مصطفى يسرى يرافقه وفد مدينة يانج ديزين الصينية الذى يزور أسوان حاليا معرض لمنتجات خامات الجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.

ووجه محافظ أسوان الدعوة للوفد للاستثمار فى مجال صناعات الخزف والصينى والبورسلين والسيراميك والرخام والجرانيت من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى هذه الصناعات وخاصة فى ظل توافر الخامات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة، بجانب توافر البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكك حديدية علاوة على تبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين لتعزيز التعاون فى مجالات تدريب الشباب الأسوانى فى مجال صناعات الخزف والصينى والسيراميك والبورسلين وأيضا ً مجال التصنيع الزراعى.



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