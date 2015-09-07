أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان والوفد الصينى يتفقدان معرض الجرانيت والرخام

Google+ Print
تفقد خلال الساعات الماضية محافظ أسوان مصطفى يسرى يرافقه وفد مدينة يانج ديزين الصينية الذى يزور أسوان حاليا معرض لمنتجات خامات الجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.

ووجه محافظ أسوان الدعوة للوفد للاستثمار فى مجال صناعات الخزف والصينى والبورسلين والسيراميك والرخام والجرانيت من خلال إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى هذه الصناعات وخاصة فى ظل توافر الخامات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة، بجانب توافر البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكك حديدية علاوة على تبادل الخبرات والأفكار بين الجانبين لتعزيز التعاون فى مجالات تدريب الشباب الأسوانى فى مجال صناعات الخزف والصينى والسيراميك والبورسلين وأيضا ً مجال التصنيع الزراعى.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365