الوفد الصينى يوجه الدعوة لمحافظ أسوان لحضور معرض الخزف الدولى

أعربت زيانج شينبانج نائب رئيس مدينة يانج ديزين الصينية، التى تزور محافظة أسوان حاليًا على رأس وفد عن سعادتها لزيارة أسوان، والتى تعتبر من أجمل مدن العالم وتميزها بوجود العديد من الثروات التعدينية والمحجرية، وهو الذى سيعتبر القاعدة التى تنطلق عليها مجالات التعاون بين المدينتين.

وأوضحت، أن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها بين مدينتى أسوان ويانج ديزين الصينية، ستفتح المجال أمام دراسة إقامة مشروعات استثمارية فى صناعات الخزف والبورسلين والسيراميك، مع إتاحة الفرصة أمام تدريب الشباب بأسوان بالمعاهد البحثية والمدارس المتخصصة فى مدينة يانج ديزينز.

وكشفت زيانج شينبانج، عن أنه تم توجيه دعوة لمحافظ أسوان مصطفى يسرى والكيانات الاستثمارية، لحضور معرض الخزف الدولى، والذى يقام بمدينة يانج ديزين بدءاً من 18 أكتوبر ولمدة 4 أيام، حيث يعتبر أكبر ملتقى للشركات والمستثمرين المتخصصين فى صناعة وتسويق منتجات الخزف والصينى فى مختلف دول العالم، ولا سيما أن المدينة بها العديد من المصانع الضخمة وأيضاً الورش والمعارض الصغيرة المتخصصة فى هذه الصناعة، علاوة على وجود صناعات أخرى فى مجال التبريد والتكييف وزراعة وتعبئة الشاى الصينى.