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غدا.. جامعة الزقازيق تعقد ندوة لمناقشة "آفاق تنمية منطقة قناة السويس"

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غدا.. جامعة الزقازيق تعقد ندوة لمناقشة "آفاق تنمية منطقة قناة السويس" غدا.. جامعة الزقازيق تعقد ندوة لمناقشة "آفاق تنمية منطقة قناة السويس"
أكد الدكتور عبد الحكيم الطحاوى عميد المعهد الأسيوى بجامعة الزقازيق أن المعهد ينظم ندوة تحت عنوان "الأفاق الاستراتيجية والمستقبلية لتنمية منطقة قناة السويس".

وأضاف فى تصريح خاص لـ""اليوم السابع أن المعهد يعقد الندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بالسعودية ويشارك فيها عدد من الباحثين منهم الدكتور أنور ماجد عشقى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية واللواء نصحى سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية واللواء محفوظ مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق ومستشار وزير الصناعة والدكتور طارق فمهى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح الطحاوى أن هدف الندوة هو مناقشة المشروعات المستقبلية لتنمية منطقة قناة السويس والدول المشاركة فى المشروعات التنموية وأهمية الموانئ المصرية وكيفية تحويلها إلى موانئ استراتيجية تساعد فى تنمية الاقتصاد تعقد الندوة بقاعة المؤتمرات بمبنى تنمية القدرات بالجامعة فى العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء.
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