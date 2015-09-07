مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة يحصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة

حصل مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة، على شهادة الجودة والاعتماد الدولى الأيزو 9001 بعد زيارة الشركة الأسترالية المانحة للشهادة، وقد قامت الشركة بتقييم 54 إجراءً، منها 18 إجراءً طبيًا، و9 إجراءات جودة و27 إجراءً إداريًا.

وقد قام المستشفى بعمل مراجعة داخلية بإجمالى عدد مراجعين داخلين 27 مراجعًا، قاموا بالمراجعة على 24 قسمًا بالمستشفى، من خلال 8 فرق.

وتعتبر مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة أكبر مستشفى أطفال بجمهورية مصر العربية، تحصل على شهادة الأيزوا 9001.

وصرح الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى، بأن حصول المستشفى على شهادة الجودة نتيجة جهد جميع القطاعات الطبية والإدارية وكذلك جهود الإدارات السابقة للمستشفى، التى عملت على إعداد الخطط الاستراتيجية للإعداد للحصول على الجودة.

وتعد الشهادة هى استحقاق للخدمات الطبية المميزة للأطفال، فالمستشفى يستقبل حالات من محافظات مجاورة، كما يستقبل حالات من دول عربية وإفريقية .