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عضو بالبحوث الإسلامية: استغلال الحج فى الدعاية الانتخابية مخالف للشريعة

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عضو بالبحوث الإسلامية: استغلال الحج فى الدعاية الانتخابية مخالف للشريعة عضو بالبحوث الإسلامية: استغلال الحج فى الدعاية الانتخابية مخالف للشريعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن بعض الأحزاب تستغل موسم الحج فى الدعاية لنفسها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا أمر لا يستقيم مع الشريعة الإسلامية وكذلك مع القانون، لافتا إلى أن هناك بعض الأحزاب والمرشحين خلال فترات موسم الحج السابقة قاموا بعمل مسابقات للسفر للحج، وبعضهم يرفع شعارات أو ينظم ندوات خلال الحج وهذا مخالف للشريعة.

وأكد الجندى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن على وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية الرسمية أن تقوم بحملة توعية للمواطنين بعدم التأثر بأى حملات تقوم بها الأحزاب أو المرشحين خلال موسم الحج لدفعهم لانتخابهم، لافتا إلى أن على أى حزب أن يبتعد عن استغلال المناسبات الدينية والعامة فى استقطاب ناخبين إليه.


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