أخبار عاجلة

التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد يتقبل تعازي وزير التجارة النيوزلندي

Google+ Print
عبدالله بن زايد يتقبل تعازي وزير التجارة النيوزلندي عبدالله بن زايد يتقبل تعازي وزير التجارة النيوزلندي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في ديوان عام الوزارة، تيم جروسر وزير التجارة النيوزلندي الذي يترأس وفد بلاده في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزلندا، والتي بدأت أعمالها في أبوظبي أول من أمس.

وفي بداية اللقاء قدم وزير التجارة النيوزلندي التعازي إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نيابة عن حكومة بلاده في شهداء الإمارات البواسل الذين استشهدوا أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

برامج التنمية

ورحب سموه بزيارة الوزير النيوزلندي، مؤكدا أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين الصديقين في إطار دعم التعاون الثنائي والاطلاع على برامج التنمية ومستويات التقدم والتطور في البلدين.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون وتعزيز أوجه التقارب مع نيوزلندا ودعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات التعاون لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.

سبل التعاون

وتم خلال اللقاء بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين كقطاعات الزراعة والأمن الغذائي وعدة مجالات أخرى.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد وزير التجارة النيوزلندي بالشراكة الاقتصادية والتجارية المهمة التي تجمع دولة الإمارات وبلاده، داعيا إلى تعزيزها وتفعيلها بما يواكب الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

ونوه بالسمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات التي توليها اهتماما خاصا.

وأشاد الوزير النيوزلندي بما توفره دولة الإمارات من بيئة جاذبة للتجارة والأعمال ووجهة للشركات العالمية للانطلاق بعملياتها من دولة الإمارات إلى دول المنطقة، متمنياً للدولة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية.

ومن جهة أخرى تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من من يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان أعرب خلاله عن صادق تعازيه في الجنود الاماراتيين الذين استشهدوا في عملية إعادة الامل في اليمن الشقيق.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من محمد الدايري وزير الخارجية الليبي الذي عبر عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

و أعرب سموه عن شكره وتقديره للوزاء على ما ابدوه من مشاعر نبيلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة