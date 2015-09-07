عبدالله بن زايد يتقبل تعازي وزير التجارة النيوزلندي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في ديوان عام الوزارة، تيم جروسر وزير التجارة النيوزلندي الذي يترأس وفد بلاده في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزلندا، والتي بدأت أعمالها في أبوظبي أول من أمس.

وفي بداية اللقاء قدم وزير التجارة النيوزلندي التعازي إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نيابة عن حكومة بلاده في شهداء الإمارات البواسل الذين استشهدوا أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

برامج التنمية

ورحب سموه بزيارة الوزير النيوزلندي، مؤكدا أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين الصديقين في إطار دعم التعاون الثنائي والاطلاع على برامج التنمية ومستويات التقدم والتطور في البلدين.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون وتعزيز أوجه التقارب مع نيوزلندا ودعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات التعاون لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.

سبل التعاون

وتم خلال اللقاء بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين كقطاعات الزراعة والأمن الغذائي وعدة مجالات أخرى.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد وزير التجارة النيوزلندي بالشراكة الاقتصادية والتجارية المهمة التي تجمع دولة الإمارات وبلاده، داعيا إلى تعزيزها وتفعيلها بما يواكب الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

ونوه بالسمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات التي توليها اهتماما خاصا.

وأشاد الوزير النيوزلندي بما توفره دولة الإمارات من بيئة جاذبة للتجارة والأعمال ووجهة للشركات العالمية للانطلاق بعملياتها من دولة الإمارات إلى دول المنطقة، متمنياً للدولة تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية.

ومن جهة أخرى تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من من يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان أعرب خلاله عن صادق تعازيه في الجنود الاماراتيين الذين استشهدوا في عملية إعادة الامل في اليمن الشقيق.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من محمد الدايري وزير الخارجية الليبي الذي عبر عن بالغ تعازيه لاستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

و أعرب سموه عن شكره وتقديره للوزاء على ما ابدوه من مشاعر نبيلة.