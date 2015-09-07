الحمادي يوجه بتخصيص فصل للعزاء في مدارس التحق بها الشهداء

قدم معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم صباح أمس، واجب العزاء لأسرة وذوي شهيدي الواجب الوطني راشد محمد مطر المسافري ويوسف عبد الله عيسى بن جابر، في منزل أسرتيهما في رأس الخيمة، كما زار معاليه مدير منطقة عجمان التعليمية علي حسن الذي استشهد ابنه الشهيد عبد الله علي حسن، ووجه معاليه بتخصيص صف في المدارس التي درس فيها الشهداء أو من المدارس القريبة من بيوت العزاء، لأداء واجب العزاء لذوي الشهيد فيها، كما أدى عدد من طلبة مدرسة الوطن واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد عبيد في منطقة أم القيوين. وأكد معاليه، خلال لقائه ذوي الشهداء، أن الدفاع عن الحق والذود عن الوطن هو المثال الخالد والدرس الأمثل لأبنائنا.

فخر واعتزاز

ومن جهته عبر الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي شهداء الواجب من أفراد القوات المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل».

وقال الكرم: نحمل في أعماقنا كل معاني الفخر والاعتزاز لشهدائنا البواسل الذين يجسدون أسمى معاني التضحية من أجل إعلاء راية دولتنا عالية خفاقة، ورفع راية الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها.

تفاعل المدارس

وبادرت مدارس الدولة أمس بتمجيد شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا في تأديته واجبهم الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف باليمن، وشيعت جثامينهم وسط حشد كبير من المواطنين والمواطنات المودعين لهم في مشهد مهيب، من خلال محاضرات تشرح أهمية الشهادة في سبيل الواجب الوطني ومجد جنودنا البواسل، ورفعت الأيادي للدعاء لهم، وعرض صورهم وأسمائهم عبر شاشات عرض بداخل المدارس.

مآثر الشهداء

وشهدت المدارس فعاليات وأنشطة مختلفة موجهة للطلبة لتسليط الضوء على مآثر الشهداء وتضحياتهم في سبيل الذود عن حمى الوطن، وإغاثة الأشقاء في اليمن، وما ينتظر الشهداء من عظيم الأجر والثواب عند الله، ضاربين بذلك أروع الأمثلة والبطولة في الفداء وبذل النفس لإعلاء كلمة الحق.

وقالت ليلى الزبدة رئيسة قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة البحث العلمي الخاصة، إن إدارة المدرسة حرصت على منح الطلبة فرصة التعبير عن مشاعرهم تجاه شهداء الإمارات البارين بوطنهم الذين قدموا أرواحهم فداء للحفاظ على الوحدة العربية الخليجية. وتم عرض صور الشهداء وأسمائهم على شاشات موزعة في مختلف أماكن المدرسة.

وقال موفق القرعان، نائب مدير مدرسة العالم الجديد الخاصة، إن طلبة مدرسته تفاعلوا مع استشهاد 45 من جنود الإمارات البواسل في اليمن، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بتضحياتهم النبيلة.

مقاطع فيديو

واستهلت مدرسة الإبداع النموذجية في إمارة دبي مشوار يومها الدراسي بالأناشيد الوطنية وترديد الطلبة للقسم، وجرى أيضاً عرض مقاطع فيديو تبين الدور الذي قام به شهداء الوطن في مواجهة العابثين، وتثمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاركتها الحازمة لحل أزمة اليمن، بحسب ما أكدت مديرة المدرسة عائشة لوتاه.

وأشارت لوتاه إلى أن اليوم الدراسي تخلله أيضاً الدعوة إلى الله من قبل الطلبة بشكل موحد للشهداء وأسرهم ووطننا الغالي، لافتة إلى أنه جرى توجيه الطالبات إلى ضرورة عدم الاستجابة لأي إشاعات مغرضة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي هدفها تثبيط عزيمة مواطني الدولة. وأفادت كلثم الغويص مديرة مدرسة مشيرف في إمارة عجمان بأن أسرة المدرسة نفذت عرضاً تقديمياً يتحدث عن حيثيات الاستشهاد والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن وغيرهم من الجنود البواسل الذين لا يزالون مرابطين في الثغور.

بدورها، قالت عائشة أحمد الزيودي مديرة مدرسة البدية للتعليم الأساسي في إمارة الفجيرة، إنه سيتم تخصيص عشر دقائق يومياً للحديث عن مآثر الشهداء والدور الذي يقومون به في الدفاع عن الوطن والأجر والثواب الذي ينتظرهم عند رب العالمين، وكذلك أهمية دعم أسر الشهداء والالتفاف حولهم، لأن جميع مواطني الإمارات هم أسرة واحدة ومصابهم واحد.

بطولات

من ناحيته، أكد عبدالله أحمد مدير مدرسة القيعان للتعليم الأساسي في إمارة الفجيرة، أن المدرسة نظمت حملة للتبرع بالدم تضامناً مع موقف دولة الإمارات الرائع في نصرة ودعم إخواننا الأشقاء في اليمن، مشيراً إلى أن اليوم الدراسي الأول خُصص جزء منه للحديث والتعريف بالدور البطولي الذي سطره شهداء الوطن.

وخصصت بدورها مدرسة الشعلة للتعليم الأساسي في إمارة الفجيرة وقتاً لتبيان دور الشهداء البواسل، وفق ما أكدت عائشة سالم جمعة مديرة المدرسة.

وتقدم علي علاي مدير مدرسة آل ياسر الحلقة ثانية في رأس الخيمة بخالص العزاء والمواساة لذوي شهداء الوطن والواجب، وقال: خصصنا جزءاً من اليوم الدراسي للدعاء والترحم على أرواج شهداء الوطن البررة، وجرى تنكيس الأعلام حداداً على أرواحهم.

أداء القسم

وقالت عزيزة الملا مديرة مدرسة الابتهاج في الفجيرة، إن يوم أمس تضمن فعاليات وطنية عدة، حرصت إدارة المدرسة على تنفيذها في هذه المناسبة، حيث تم ترديد أداء القسم والنشيد الوطني، والحديث عن الشهداء ومكانتهم عند الله.