أحمد بن سلطان: استشهاد أبطالنا يسطر في سجل الوقفات التاريخية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن جنود القوات المسلحة في دولة الإمارات ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبسالة من خلال استشهاد 45 من أبطالها يوم الجمعة في اليمن أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل».

وأوضح سموه في كلمة له أن استشهاد أبطالنا البواسل يسطر في سجل الوقفات التاريخية لأبناء الوطن نصرة للمظلوم وتحقيقاً للعدل ووقوفاً بجانب الشعب اليمني الشقيق والحكومة الشرعية.

وقدم سمو نائب حاكم الشارقة خالص تعازيه ومواساته إلى أسر الشهداء الأبطال داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يبدلهم دار خيراً من دارهم وأن يسكنهم فسيح جناته.

كما أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن استشهاد أبطالنا البواسل من رجال القوات المسلحة في اليمن أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل»، دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة للمظلوم، هو مثال فخر واعتزاز نال شرفه هؤلاء الأبطال.

وأوضح سموه في كلمة له، أن الدفاع عن الحق والوقوف مع الأشقاء أساس تسير عليه دولة الإمارات منذ سنين، مشيراً إلى أن دماء الشهداء الطاهرة روت أرض اليمن الشقيق، مسجلة بصمة هؤلاء الأبطال في مواقع الحرب وساحات القتال.

وقدم سمو ولي عهد الشارقة، خالص تعازيه ومواساته إلى أسر الشهداء الأبطال، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم أعلى المنازل في جنات النعيم.

ومن جانبه قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، إن استشهاد أبطالنا البواسل من رجال القوات المسلحة في اليمن أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل دفاعا عن الحق والعدل ونصرة المظلوم، يمثل وقفة من الاعتزاز بتضحية هؤلاء الأبطال بأرواحهم من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم.

وأوضح سموه في كلمة له، أن شهداء الإمارات سطروا أروع صور الجهاد والتضحية من خلال بسالتهم في القتال ضمن عمليات إعادة الأمل، مؤكداً أن دولة الإمارات تفخر بجميع أبنائها البواسل الذين قدموا دماءهم وأرواحهم بصورة بطولية تعبر عن معدنهم الأصيل.

وقدم سمو نائب حاكم الشارقة خالص تعازيه ومواساته إلى أسر الشهداء الأبطال، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.