حمدان وسيف ومنصور وحامد بن زايد يعزون في شهداء الوطن

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، امس، واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد محمد خالد إبراهيم في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وقام سموهما بزيارة خيمة عزاء الشهيد، وقدما صادق عزائهما ومواساتهما لوالد الشهيد وأسرته، داعيين الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد علي حسين الحوسني في منطقة الشهامة بأبوظبي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وأكد سموه أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم الغالية في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، فكانوا أبطال الإمارات والأمة العربية كافة.

ومن جانبه قال سمو الشيخ هزاع بن زايد مخاطباً أسر الشهداء وذويهم: إن هاماتنا لتشمخ لأنكم منا ونحن منكم ولكم ومصابكم مصاب لنا جميعا ومشاعر الحزن والأسى تقع في قلبنا مثلما في قلوبكم كما أن فخركم واعتزازكم بأبنائكم الشهداء هو مصدر فخر واعتزاز وقوة وصلابة لنا جميعا.

مجالس رأس الخيمة

ومن جانبه قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية امس واجب العزاء في شهداء الحق والواجب.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته مجالس العزاء في رأس الخيمة لكل من الشهداء محمد سعيد بالصدرية الخاطري وراشد محمد مطر المسافري وعبيد سعيد راشد المزروعي والشطي عبدالله الصياد ويوسف عبدالله العلي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان سموه قد قدم العزاء أمس لأسر الشهداء الملازم عبدالله خليفة مطر النعيمي في العين والوكيل محمد خالد محمد بمنطقة النهضة الجديدة في أبوظبي والعريف بطي عائل مسفر الأحبابي بمنطقة السلامات بالعين والعريف سعد محمد صالح الأحبابي بمنطقة السلامات بالعين والرقيب عمر راشد المقبالي بمنطقة ام غافة بالعين.

شهداء العين

كما زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس، عدداً من منازل ذوي الشهداء في مدينة العين.

وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد سعد محمد صالح الاحبابي لدى زيارته منزل العائلة بمنطقة السلامات في العين، ولأسرة وذوي الشهيد بطي عائل مسفر الاحبابي لدى زيارته منزل العائلة بمنطقة السلامات في العين، ولأسرة وذوي الشهيد عبدالله خليفة مطر النعيمي لدى زيارته منزل العائلة بمنطقة الهيلي في العين. كما قدم سموه واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عمر راشد المقبالي لدى زيارته منزل العائلة بمنطقة ام غافة في العين.

وعبر سمو الشيخ منصور بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، مؤكدا سموه أنهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن المبادئ والقيم الإنسانية التي قامت عليها دولتنا في مساندة الأشقاء، وأنهم مبعث فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

زيارة بني ياس

وقدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في شهداء الحق والواجب.

وعبر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته أمس مجالس العزاء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقد زار سموه مجلس عزاء الشهيد محمد خالد محمد مامدي في منطقة بني ياس بأبوظبي، ومجلس عزاء الشهيد محمد علي حسين الحوسني في منطقة الشهامة بأبوظبي.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي تعتز وتفتخر بأبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية ونالوا الشهادة دفاعا عن أمن واستقرار اليمن الشقيق أثناء أداء واجبهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» وهم يجسدون بهذه التضحيات التي لا تقدر بثمن، المنهج الأصيل لدولة الإمارات في الدفاع عن الحق والعدل ونصرة المظلوم.