حاكم رأس الخيمة يعزي في شهداء الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أمس واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

فقد قدم سموهما واجب العزاء إلى الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في الشهيد الشطي عبدالله الصياد وذلك في خيمة العزاء بمنزله بمنطقة الخران برأس الخيمة.

كما قدم واجب العزاء الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجموع المعزين.

حضر تقديم واجب العزاء الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي.

من جانب آخر قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، الشهيد احمد محمد علي الشحي بمنطقة الجير والشهيد عادل صالح عادل الشحي بمنطقة جلفار والشهيد عبدالله عمر الجابري بمنطقة المعمورة والشهيد علي حسين البلوشي بمنطقة الظيت والشهيد يوسف عبدالله العلي بمنطقة الظيت والشهيد علي حسن محمد الشحي بمنطقة الظيت.

وعبر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته مجالس العزاء اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء الشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

رأس الخيمة والفجيرة

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء امس، تقديم واجب العزاء برأس الخيمة والفجيرة، في شهداء الحق والواجب، من أفراد قواتنا المسلحة البواسل، المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وقدم سموهما واجب العزاء الى اسر الشهداء، في كل من الشهيد وليد احمد علي الظنحاني والشهيد خليفة عبدالله محمد الصريدي بمنطقة دبا الفجيرة، والشهيد محمد سعيد راشد الصريدي في وادي السدر، والشهيد خليفة محمد سعيد اليماحي، والشهيد راشد سعيد محمد اليماحي بمنطقة الطويين.

كما قدم سموهما واجب العزاء لأسر الشهداء الوطن برأس الخيمة، في كل من الشهيد عبيد سعيد راشد المزروعي بمنطقة اذن، والشهيد راشد محمد مطر المسافري بمنطقة سهيلة، والشهيد عبيد سعيد عبيد خليفة الشامسي، والشهيد محمد سعيد بالصدرية الخاطري بمنطقة الدقداقة، والشهيد راشد خميس الحبسي بمنطقة سيح البريرات.

وعبر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته مجالس العزاء مساء امس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.