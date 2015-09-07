زلزل حصن الغدر والشعب معك

في أنصع صور الشهامة والنبل، وتأكيداً لقوة اللحمة الوطنية وتماسك أهل الدار الواحدة في وقت الشدة، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للساحة أمس، عملاً فنياً بديعاً، من شأنه أن يشكل وسماً فارقاً على الساحتين الثقافية والسياسية، جسدته قصيدة بعنوان (كلنا جنود الوطن)، عبر من خلالها عن خلجات فارس مغوار، يشد عضد رفيقه في ساعة العسرة، دون ان تخور لهما همة أو تلين قناة، جراء ما فقدته البلاد من ابنائها الأوفياء، الذين قضوا نحبهم شهداء في ساح الوغى، برؤوس عالية لا تنحني الا لله رب العالمين.

مواساة ومعاضدة

قصيدة (كلنا جنود الوطن) عصماء، توجه بمضامينها الكبرى شاعر ذو نفس كبرى، إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمواساة والمعاضدة، في هذا المنعطف الدقيق، الذي لا يصلح فيه إلا الاصطفاف من أجل المنافحة والذود، ومواصلة ما بدأه شهداء الحق من إباء وطلب للنصر المبين، أو الشهادة في سبيل الله.

وإن أول ما يلفت القارئ في القصيدة الجديدة هو استهلالها بخلاصة وزبدة قول، في ميزة جديدة تضاف الى إشراقات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشعرية، التي تستعصي دوماً على النمطية، مشرئبة في كل تجربة جديدة الى آفاق التجديد والمفاجآت المبتكرة، حتى في احلك الظروف، كما نرى الآن.

الخِلاصهْ يازعيمْ المرجِلِهْ

أنْ كِلْ الشَّعبْ في أمركْ يثورْ

ولي بديتهْ يا محمدْ كَمِّلهْ

وكِلِّنا ويَّاكْ ياصَقْر الصِّقورْ

عَلِّمْ الخاينْ ياكيفْ إتنزِّلهْ

وكيفْ أنْ الغدرْ بأصحابهْ يدورْ

وحصنهْ اللِّي فيهْ لاجي زلزلهْ

ودكْ دارهْ وخَلْ تَدبيرهْ يبورْ

خَلِّهمْ عنْ غَدْرهمْ في مشكلِهْ

إختبوا مثلْ الزِّواحفْ ف الجحورْ

اذاً فلا صوت يعلو الآن فوق صوت البندقية، ما دامت دماء الشرفاء من ابناء الإمارات لم تجف، وأن الغدر الخبيث الذي احاط بهم سوف لن يقابله إلا الحزم والجزم، بأن يتلقى العدو الغادر الدرس الذي يستحقه، حتى يعرف ان دماء ابناء هذا الوطن ليست رخيصة، ولا تذهب هدرا، كما يشتهي البغاة المفسدون في الأرض.

نداء الشقيق

إن ابناء الإمارات البواسل لم يذهبوا الى اليمن غزاة ولا طلاب توسع من اجل الهيمنة على مقدرات واراضي اشقائهم، وانما ذهبوا لّما دُعوا واستجار بهم الأخ لنصرة الحق، وبالتالي فإن عدالة القضية ومشروعيتها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ولا مناص من إكمال مشوار الحق مادام الحق لا يتجزأ.

يذهب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليضع يده على الجرح وبيت القصيد مباشرة، ويسمي الأمور بأسمائها القاطعة والحاسمة، دون مواربة، فالحرب الدائرة في اليمن الآن انما هي لقضية واضحة وضوح هذا التوصيف الأمين والدقيق:

دولتكْ باللِّي إستوىَ متْيَمِّلهْ

والشهادهْ نورْ ساطِعْ فوقْ نورْ

ومنْ جَرَحْ سبعْ الفلا يتحَمِّلهْ

والأسَدْ إذا إنجِرَحْ صارْ إمخَطورْ

الشَّهامهْ فْ شَعبنا متأصِّلهْ

ديرةْ الشِّجعانْ وافينْ الشبِّورْ

ومنْ تِبَعْ كِسرىَ وأمسىَ منْ هَلِهْ

بينهْ وبينْ العَرَبْ بَنحطْ سورْ

ومنْ زمانْ ترىَ نِعرَفْ المسألهْ

ولي نشوفَهْ اليومْ منْ ذيكْ البذورْ

نعم ان تبعية الحوثيين للاستراتيجية الخبيثة، والتي تستهدف كل الجزيرة العربية لتركيعها ودفعها من اجل الخضوع لكسرى فارس لا يمكن السكوت عنها او التسامح معها، بل تقام الأسوار الفاصلة بينهم وبين بني العرب، فهم في جانب والعرب في جانب مختلف، وإن هذا الأمر الذي استيقظ الآن ليس وليد اللحظة وانما له بذور وجذور عميقة .

الحذرْ يا منْ قَدِرنا تِجْهَلِهْ

عنْ فعايلنا لايَعْميكْ الغرورْ

دَمْ منْ ضَحَّىَ ترىَ ما نهْمِلِهْ

ماخذينْ الثَّارْ لوُ طبعكْ حذورْ

نَبْعِنا ثَرْ العطا منْ أوِّلِهْ

بحرْ زاخرْ منهلهْ يروي البحورْ

ولا ينسى الشاعر الفارس ان يمارس اخلاق الفرسان حين يحذر عدوه قبل أن ينقض عليه، ولذلك فهو يتوجه الى الحوثيين بالوعيد، وأن عليهم ان يعيدوا النظر في خياراتهم الغادرة، وان يثوبوا الى رشدهم، ويعرفوا حجم خطئهم قبل ان تدور عليهم الدوائر، وفي كل الأحوال فإن ثأر الإمارات لا محالة واقع بهم، وهذا عهد.

رسالة

نختم بالقول إن مخاطبة الشاعر الفارس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إنما يتوجه بها، ومن خلاله، إلى كل شعب الإمارات، لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الآن، بقيادته لجيشنا، يجسد شعبه بكل إباء وشمم.

القصيدة تقطع الطريق امام من يزعم او يتوهم بأن موقف الإمارات متباين ازاء الحرب في اليمن، فالجميع يقف صفا واحدا مع جيش الإمارات، وهو يخوض هذه المعركة الفاصلة دفاعاً عن امن المنطقة برمتها، فهذه رسالة واضحة وحاسمة، تدل على تماسك الشعب والقيادة، وأن البيت (متوحد).

Ⅶ الشهادة نور ساطع ومن جرح الأسد فليتحمل

Ⅶ شهامة وشجاعة شعبنا متأصلة

Ⅶ الأحداث تزيدنا قوة وعزيمة ودم شهدائنا لا نهمله

Ⅶ من ارتضى كسرى أهلاً وضعنا بينه وبين العرب سوراً

Ⅶ ما تكشّف اليوم نعرف بذوره ومن يجهل قدرنا فليحذر

Ⅶ شعبنا صبور على الشدائد ونأمل بساعة التحرير القريبة

Ⅶ النصر يأتي بعزائمنا ونستبشر بيوم السرور

Ⅶ الغدر يدور على أصحابه وتدبير الخائن يبور