محمد بن زايد: جنودنا قدموا صورة مشرفة ببسالتهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن جنود الإمارات قدموا صورة حقيقية ومشرفة بشجاعتهم وبسالتهم وقيامهم بواجباتهم الوطنية في نصرة الحق والعدل ونجدة الأشقاء، مما يجعلنا نفتخر بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه في نفوس أجيالنا الحالية والمستقبلية.

وقال سموه إن صور التلاحم والتعاضد والتآزر، التي أبدتها أسر الشهداء، وذووهم، من أمهات وآباء وأشقاء وأبناء، وما عبر عنه شعب الإمارات بأسره في هذا الظرف، تكسبنا طمأنينة، وتزيدنا ثقة بحاضر هذا الوطن، ومستقبله الزاهر.

روح وطنية

وكان سموه قد قدم واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل، المشاركين ضمن قوات التحالف، في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، خلال زيارته مجالس العزاء أمس، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وثمن سموه، خلال حديثه مع ذوي الشهداء واسرهم، هذه الروح الوطنية العالية، وما حملته من معاني الولاء والوفاء والإخلاص لهذا الوطن الغالي، وشهدائه البررة، مؤكدا سموه ان شعباً يتحلى بهذه الروح، كأسرة واحدة، هو أهل للاعتزاز والافتخار والتباهي به بين الأمم والشعوب.

تعاز

وزار سموه مجالس عزاء الشهيد وليد محمد علي الياسي، والشهيد أحمد غلام عبد الكريم لنقاوي، في منطقة نوف في الشارقة، والشهيد يوسف حسن يوسف العبيدلي في منطقة الطرفانة في الإمارة.

رافق سموه خلال تقديم التعازي، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ، بزيارة مجلس عزاء الشهيد محمد اسماعيل محمد يوسف، ومجلس عزاء الشهيد حامد محمد عباس البلوشي في منطقة كلباء بالشارقة، ومجلس عزاء الشهيد جاسم سعيد عبدالله السعدي في منطقة مربح بالفجيرة، ومجلس عزاء الشهيد وليد أحمد علي الظنحاني في دبا الفجيرة، ومجلس عزاء الشهيد خليفة عبدالله محمد الصريدي في منطقة الحلاه بالفجيرة، ومجلس عزاء الشهيد خليفة محمد سعيد اليماحي، ومجلس عزاء الشهيد راشد سعيد محمد اليماحي في منطقة الطويين بالفجيرة، ومجلس عزاء الشهيد محمد سعيد راشد الصريدي في منطقة وادي السدر بالفجيرة.

محمد بن زايد: دم الشهيد "ناخذه مرظوف"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أننا سنأخذ ثأر شهدائنا مضاعفاً.

ونشر الحساب الرسمي لصور سموه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» فيديو، قال فيه من خيمة عزاء الشهيد عمر راشد علي المقبالي، بمنطقة أم غافة بالعين، مخاطباً الشاب سعيد غافان، أحد أبناء قبيلة المقبالي: «انتوا كفو.. والله دم هذا الريال أنه خذناه أمس، لكن هذا ما يسدنا ناخذه مرظوف إن شاء الله نرد الخبر طيب».

محمد بن زايد يتلقى تعازي الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء البريطاني

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من اسياس افورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة أعرب فيها عن خالص عزائه وصادق مواساته في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية »إعادة الأمل« في اليمن. وقال أفورقي في برقية التعزية »تلقينا بحزن وأسف بالغين نبأ استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية البواسل أثناء قيامهم بواجبهم الوطني..

وإذ أتقدم لسموكم ولشعب دولة الإمارات الشقيقة بالتعازي القلبية المخلصة على هذا المصاب نسأل الله أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يلهمكم وذوي الشهداء الصبر والسلوان«.

كما تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعرب خلاله عن خالص تعازيه في الجنود الإماراتيين. من جانبه أعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البريطاني على ما ابداه من مشاعر نبيلة.

محمد بن زايد: شعبنا أسرة واحدة وأهل للاعتــــــــزاز والافتخار والتباهي بين الأمم والشعوب

محمد بن زايد يعزي أسرة الشهيد وليد الظنحاني | وام

وسموه في حديث مع أبناء الشهيد حامد محمد البلوشي

ويقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد إسماعيل محمد يوسف

وفي حديث مع ذوي الشهيد محمد يوسف

وسموه مواسياً أسرة الشهيد خليفة اليماحي بحضور محمد الشرقي

وسموه مواسياً أسرة الشهيد جاسم السعدي

وسموه في حديث مع ذوي الشهيد جاسم السعدي

وسموه معزياً أسرة الشهيد وليد الظنحاني

ولي عهد الفجيرة وعبدالله بن زايد خلال تقديم العزاء لأسرة الظنحاني

عبدالله بن زايد وأحمد الزعابي يعزيان أسرة الشهيد خليفة الصريدي

ولي عهد أبوظبي مواسياً أسرة الشهيد محمد الصريدي

وسموه معزياً أسرة الشهيد خليفة الصريدي

ومعزياً ذوي الشهيد محمد الصريدي

ويواسي أسرة الشهيد خليفة اليماحي

محمد الشرقي يواسي في الشهيد محمد الصريدي

محمد الشرقي معزياً أسرة الشهيدين خليفة وراشد اليماحي

عبدالله بن زايد وأنور قرقاش وأحمد الزعابي في عزاء الشهيد خليفة اليماحي