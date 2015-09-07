محمد بن راشد: شهداؤنا الأبطال سيبقون خالــــدين في عقول وقلوب قيادة وشعب الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ذكرى شهدائنا الأبطال ستظل خالدة في عقول وقلوب قيادة وشعب الإمارات، وفي سجل شرف قواتنا المسلحة الباسلة، وأن استشهاد هؤلاء الأبناء والأشقاء تجسيد لمفهوم الجندية ومعانيها النبيلة المتمثلة بالشرف والتضحية والفداء دفاعاً عن الحق، وهم مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم وذويهم الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل إعلاء راية الوطن الغالي، ومن أجل رفع راية الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء إلى ذوي وعائلات شهداء الحق والواجب من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين لاقوا وجه ربهم عز وجل خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في الذود عن الحق ورفع الظلم عن الأشقاء في اليمن الشقيق.

وأعرب سموه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة وشعبنا الوفي بعطاءات وتضحيات أبناء الوطن الذين لبوا نداء الواجب الوطني والقومي والإنساني وقضوا في ساحات الوغى والبطولة دفاعاً عن الحق والعدالة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في اليمن الشقيق، وفي منطقتنا العربية عموماً.

وقال سموه: «المجد والخلود لشهدائنا البررة، والعزة والإباء لشعبنا، وألهمنا جميل الصبر وحسن العزاء».

زيارة مجالس العزاء

وزار سموه صباح أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء الشهيد سلطان عبيد سيف الكعبي والشهيد عبدالله سعيد شيخان الكلباني في منطقة مصفوت في عجمان.

حيث قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صادق عزائه ومواساته إلى والدي وإخوان وأسرتي الشهيدين البطلين، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما مع الأبرار والصديقين.

وفي مدينة كلباء في إمارة الشارقة زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه خيمة عزاء الشهيدين حامد محمد عباس البلوشي ومحمد إسماعيل محمد يوسف، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرتي وذوي الشهيدين البطلين اللذين قضيا دفاعاً عن الحق والكرامة، سائلاً الخالق جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته.

ثم زار سموه خيمة عزاء الشهيد جاسم سعيد عبدالله السعدي في منطقة مربح في إمارة الفجيرة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أهل وأسرة وذوي الشهيد البطل، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وفي دبا الفجيرة، زار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجلس عزاء الشهيد وليد أحمد علي الظنحاني وتم تداول فيديو لسموه وهو يخاطب والد الشهيد وليد الظنحاني بقوله: «كلنا عيال زايد وكلنا فداء للوطن، كلنا فداء لتراب الإمارات ولا نقول إلا الحمد لله وهذه الكوكبة من الشهداء هم عيالنا».

كما زار سموه في دبا الفجيرة مجلس عزاء الشهيد خليفة عبدالله محمد الصريدي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأسرتي الشهيدين البطلين، متوجهاً إلى الباري جلت قدرته بأن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته.

عزاء ومواساة

كما زار سموه مجلس عزاء الشهيد محمد سعيد راشد الصريدي في وادي السدر، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل، مبتهلاً إلى الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وفي منطقة الطويين في الفجيرة، زار سموه مجلس عزاء الشهيدين خليفة محمد سعيد اليماحي وراشد سعيد محمد اليماحي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي وأقارب الشهيدين البطلين راشد وابن أخيه خليفة، راجياً المولى جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وفي منطقة إذن برأس الخيمة كانت المحطة الصباحية الأخيرة في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مجالس عزاء شهداء الوطن، حيث زار سموه مجلس عزاء الشهيد عبيد سعيد راشد المزروعي، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه مع الأبرار والصديقين.

زيارات مسائية

ومساء أمس، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته على مجالس عزاء شهداء الوطن الأبرار.

فقد زار سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مجلس عزاء الشهيد سعيد عبيد فاضل آل علي في منطقة السلمة بأم القيوين، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته لذوي وأسرة الشهيد البطل، متضرعاً إلى الباري عز وجل أن يتغمده وكل شهداء الوطن والواجب بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد عبدالله علي حسن الحمادي في منطقة الجرف في عجمان، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأسرة الشهيد البطل، سائلاً الخالق جلت قدرته أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. وفي منطقة نوف في الشارقة حيث مجلس عزاء الشهيدين وليد محمد علي الياسي وأحمد غلام عبدالكريم لنقاوي، قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأسرتي الشهيدين البطلين، راجيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته.

وعرج سموه على مجلس عزاء الشهيد يوسف حسن يوسف العبيدلي في منطقة طرفانة في الشارقة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأسرة الشهيد البطل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

احتساب وصبر

وتوجه سموه بالدعاء إلى الخالق سبحانه وتعالى بأن يحتسب هؤلاء الأبناء شهداء ويسكنهم مع الصديقين والأطهار والأخيار جنات النعيم، لأنهم ارتقوا شهداء في سبيل نشر السلام.. والسلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه على الأرض لا ينقطع عن أهل الجنة، وهو سبب من أسباب الرفعة والتقدم والأمن والاستقرار.

رحم الله شهداءنا الأبرار رحمة واسعة، وألهم قيادتنا الرشيدة وشعبنا جميل الصبر وحسن العزاء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

حاكم أم القيوين يعزي أسرة آل علي

>

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين واجب العزاء لأسرة الشهيد الجندي سعيد عبيد بن فاضل آل علي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في عملية "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن. وقام سموهما امس بزيارة خيمة عزاء الشهيد في منطقة السلمة بأم القيوين وقدما صادق عزائهما ومواساتهما لوالد الشهيد وأسرته، داعين العلي القدير ان يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.

محمد بن راشد: أبناء الوطن الأبرار لبوا نداء الواجب وقضوا في ساحات الشرف والبطولة

محمد بن راشد يعزي أسرة الشهيد جاسم السعدي | تصوير: خليفة اليوسف

وسموه يعزي ذوي الشهيد وليد الظنحاني | تصوير: محمد هشام

وسموه يواسي أسرة الشهيد جاسم السعدي

.. ويلاطف أبناء الشهيد وليد الظنحاني

محمد بن راشد يحمل ابن الشهيد محمد الصريدي

.. ويعزي أسرة الشهيد الصريدي

نائب رئيس الدولة خلال عزاء أسرة الصريدي

سعيد آل مكتوم ومصبح الفتان وعدد من المعزين

محمد بن راشد: شهداؤنا سطروا بدمائهم الزكية فصلاً مضيئاً في سجل شرف قواتنا الباسلة

محمد بن راشد يعزي أسرة الشهيد محمد الصريدي | تصوير: خليفة اليوسف وسيف محمد ومحمد هشام

ويعزي أسرة الشهيد خليفة الصريدي

وسموه يواسي أسرة خليفة الصريدي

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يعزيان أسرتي الشهيدين خليفة اليماحي وراشد اليماحي

سموه يواسي عائلة اليماحي

نائب رئيس الدولة وحمدان بن محمد في مجلس عزاء الشهيد عبدالله الحمادي

حمدان بن محمد خلال عزاء أسرة الشهيد وليد الياسي

حمدان بن محمد يواسي أسرة الشهيد أحمد لنقاوي

أكد أن تضحيات أبناء الوطن الغالية تعلي رايته وترسخ أسس الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة

محمد بن راشد: كلنا فداء لتراب الإمارات ولا نقول إلا الحمد لله وكوكبة الشهداء هم عيالنا

نائب رئيس الدولة: جنودنا البواسل مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم وذويهم

أبناؤنا يقدمون للعالم تجسيداً للمعاني النبيلة للجندية ويجسدون قيم الشرف والتضحية

محمد بن راشد يعزي أسرتي الشهيدين خليفة محمد سعيد اليماحي وراشد سعيد محمد اليماحي

وسموه يواسي أسرة الشهيد وليد الياسي بحضور حمدان بن محمد وحامد بن زايد

محمد بن راشد يقبل ابن الشهيد عبيد المزروعي | تصوير: سيف محمد

وسموه بحضور حمدان بن محمد يواسي أسرة الشهيد يوسف العبيدلي

محمد بن راشد وحمدان بن محمد خلال عزاء أسرة الشهيد عبدالله الحمادي

ويواسي أسرة المزروعي

وسموه في مجلس عزاء المزروعي بحضور حمدان بن محمد

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يواسيان أسرة المزروعي

ويحتضن أبناء الشهيد أحمد لنقاوي