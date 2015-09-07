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"الزراعة" تستعد لـ"الأضحى" بـ114 منفذا لطرح اللحوم الحية والسلع الغذائية

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"الزراعة" تستعد لـ"الأضحى" بـ114 منفذا لطرح اللحوم الحية والسلع الغذائية "الزراعة" تستعد لـ"الأضحى" بـ114 منفذا لطرح اللحوم الحية والسلع الغذائية
قال الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع استعد لعيد الأضحى بطرح جميع منتجاته من اللحوم الحية والبلدية وسلع غذائية من خلال 114 منفذ بيع ثابت ومتحرك بمختلف المحافظات، مشير إلى أن هناك لجان رقابية على جميع المنافذ من قبل إدارة التسويق بقطاع الإنتاج والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة الصحة، والاستعانة بكبار الأطباء البيطريين للكشف على اللحوم بجميع المنافذ، مؤكدا أن منافذ القطاع تركز على القرى الفقيرة لرفع العبء على المواطن البسيط بضخ جميع السلع الغذائية واللحوم البلدية والمستوردة بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة لا تفل عن 25%.

وأكد رئيس قطاع الإنتاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، يعمل حاليا القطاع وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى بزيادة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية خلال هذه الفترة، مشير إلى أنه حرصا القطاع على التيسير على محدودى الدخل ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيداً عن الوسطاء واحتكار التجار.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملات مكثفة على مجازر اللحوم بالمحافظات من خلال مديريات الطب البيطرى مع اقتراب عيد الأضحى، وتزويد المجازر بالأطباء البيطريين، والحرص على نظافتها وتكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع مباحث والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

فيما أكد الدكتور سيد جاد المولى رئيس الحجر البيطرى والمشرف على الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات مكثفة على 480 مجزر لحوم بالمحافظات من خلال مديريات الطب البيطرى وتزويد المجازر بالأطباء البيطريين، والحرص على نظافتها وتكثيف الحملات التفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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