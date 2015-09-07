موجز الصحافة المحلية.. 5 رسائل للرئيس من الكلية الحربية

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " 5 رسائل للرئيس من الكلية الحربية"، حيث إنه بعــد مرور أقل من 24 ســاعة، على عودته من جولته الآســيوية، فوجئ طــلاب الكلية الحربيــة، فجر أمس الأحد، بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرتديا زيا رياضيا، يتابع مراحل الإعداد المهارى والبدنى لتأهيل طلبة المعاهد والكليات العسكرية.

رافــق الرئيس خلال الزيارة الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقــوات المســلحة وزير الدفاع والإنتــاج الحربــى، والفريــق محمود حجــازى، رئيس أركان حــرب القــوات المســلحة، وأشــاد السيســى بالمســتوى المتميــز والقــدرات البدنيــة والمهاريــة والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية.

وفى كلمته وجه الرئيــس السيســى 5 رســائل فى مقدمتهــا أن طلبة الكليات العســكرية، هم أمل مصر ومســتقبلها لدعم قدرات القوات المســلحة، وأن مــا نواجهه من مخاطر وتحديــات تتطلب إعدادا غير تقليــدى للفرد المقاتل ً ليتماشى مع ما تواجهه المنطقة من تحديات، مشددا على أن حرب المعلومات والحرب النفسية تدمر شعوبا ودولا، ولابد من دراستها ومواجهة آثارها.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل، أكد أن الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية واجب وطنى، مشيرا إلى مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يتمكن المصريون من إتمام الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، مضيفا "أعد أن تكون انتخابات البرلمان حديث العالم من حيث الموضوعية والشفافية والنزاهة ولن نسمح أن يفسدها أحد"، لافتا إلى أن الشعب استطاع مواجهة الصعاب وتحقيق إرادته والانتصار على الإرهاب وبرهن على وعيه وقدرته على مواجهة التحديات وبناء مؤسساته عقب ثورة 30 يونيو عبر تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق والمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية، مشددا على أن الشعب سيواصل قدرته على تخطى التحديات بالمشاركة فى الانتخابات وإنجاح الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق.

وأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل حتى آخر دقيقة، وأنها دائما تحت التقييم، وتتحمل المسئولية كاملة فى فتح جميع الملفات المهمة التى تصب فى صالح المواطن ولا تتهرب من المسئولية.. جاء ذلك ردا علي سؤال حول التغيرات المرتقبة للمحافظين والتعديل الوزارى المحدود، حيث جدد محلب خلال مؤتمر صحفى أمس تأكيده بعدم مساس قانون الخدمة المدنية بدخل الموظف، مؤكدا أن الموظفين هم جزء مهم من الشعب، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعى حق المواطن والموظف والوطن، مشددا على أن الحكومة بذلت الكثير من الجهد ولن تسمح بتعطيل أى مرفق من مرافق الدولة وتدعو الجميع لمراعاة التنمية المستدامة والمشروعات الكبرى.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن مئات من موظفى الضرائب العقارية نظموا ما سموه "العزاء فى وفاة الحكومة" خلف مبنى مجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية، فيما حاصرت قوات من الأمن الموظفين الذين هتفوا قرابة نصف الساعة، ورددوا :" يا وزير المالية.. الضرائب مش حرامية"، و"يسقط قانون الخدمة المدنية" و"البقاء لله فى الحكومة".

وعلمت صحيفة "الشروق" أن أمناء الشرطة بالشرقية يعدون لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة فى محيط مديرية الأمن، خلال أيام، احتجاجا على الكتاب الدورى الذى أصدره وزير الداخلية لحل أزمتهم الأخيرة، بعد وقفتهم فى 22 أغسطس الماضى، معتبرين أن وعود الوزارة عبارة عن مسكنات فقط.