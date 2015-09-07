الأربعاء.. "الصحة" تُغلق باب الكشف الطبى على المتقدمين للترشح للبرلمان

تغلق وزارة الصحة باب الكشف الطبى أمام مرشحى البرلمان، بعد غد الأربعاء، الموافق 9 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساءً، حيث بلغ إجمالى أعداد الذين سجلوا أسماءهم حتى مساء أمس الأحد 780 من راغبى الترشح، وأجرى الكشف منهم 672 شخصًا.

وقال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، إن تحديد موعد غلق باب الترشح جاء بناءً على الخطاب الوارد من اللجنة العليا للانتخابات برقم 632، والذى جاء فيه أنه ينبغى عَلى طالب الترشح التقدم لإجراء التحاليل والفحوص فى الوقت المناسب قبل انقضاء فترة الترشح يوم 12 سبتمبر، وعليه استلام التقرير الطبى الخاص به وتسليمه إلى لجنة انتخابات المحافظة خلال فترة الترشح، التى لن تمتد بعد التاريخ المحدد لها.

وأضاف وزير الصحة، أنه نظرًا لاحتياج التحاليل والفحوص إلى فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة حتى تظهر نتائجها، فقد تقرر اعتبار يوم الأربعاء 9 سبتمبر بعد الساعة السابعة مساءً، هو الموعد الأخير لتقدم راغبى الترشح لبرلمان 2015 لإجراء الكشوفات الطبية.

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